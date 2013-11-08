Иллюстративное фото с сайта total.kz Иллюстративное фото с сайта total.kz Глава государства, выступая на расширенном заседании правительства, обратил внимание на недоработки при анализе проектов, подлежащих господдержке, из-за чего у ряда новых предприятий имеются проблемы со сбытом продукции, поставками сырья, обеспеченностью кадрами, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК  В Астане    заместитель премьер-министра - министр индустрии и новых технологий Асет ИСЕКЕШЕВ во время брифинга по исполнению поручений, озвученных Президентом страны проинформировал о программах реализуемых ведомством, а также заявил о запуске новых проектов. - У нас в 2013 году запланирован ввод 140 проектов на сумму порядка 500 млрд тенге. Создание 13 тысяч рабочих мест. Не менее важны те проекты, которые находятся под контролем правительства, своевременно их строить, запускать. В этом году запускается 7 крупных проектов Карты. Они все будут запущены в декабре,- сообщил Исекешев. Министр проинформировал, что  по всем проектам в этом году ожидается инвестиций на сумму полтора триллиона тенге, и на стройках будут задействованы 78 тысяч человек. Глава ведомства добавил, что начнется строительство по 6 проектам: это газохимический комплекс в Атырауской области, «Еврохим удобрения» в Жамбылской области, автозавод полного цикла в Усть-Каменогорске и другие.