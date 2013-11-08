Кадр с телеканала КТК Кадр с телеканала КТК Начальник налогового управления Мартукского района сбил на собственной машине односельчанку. Причём пострадавшая утверждает, что в момент ДТП фискал был в стельку пьян и полчаса возил её по селу, пытаясь скрыть следы, сообщают корреспонденты КТК. Но сам налоговик в ответ твердит, что мать двоих детей оговорила его. Мол, в тот день он был трезв и даже сам сдался стражам порядка. Правда, полицейские почему-то не стали брать никаких анализов. В итоге делом о казалось бы рядовом ДТП уже заинтересовались в прокуратуре, сообщает КТК. Жайнар ЖИЛГЕЛЬДИНА работает в мартукской больнице акушером-гинекологом. Но несколько дней назад она попала сюда в качестве пациента. Женщину, которая ехала домой на велосипеде, сбил сельский налоговик. Жайнар получила ушибы позвоночника, таза и закрытую черепно-мозговую травму. В больницу Жайнар привез сам налоговик. Но перед этим, говорит, он полчаса возил её по поселку. При этом, утверждает пострадавшая, фискал был пьян и едва сидел за рулём. "Он долго звонил кому-то. Кричал мне: "Заткнись!". Я перепугалась до смерти. Боялась, как бы он меня не убил и где-нибудь не выкинул. От него несло перегаром, а на заднем сиденье две бутылки водки лежали", - рассказала Жайнар ЖИЛГЕЛЬДИНА. Азамат КЕНЖЕГУЛОВ при виде телекамеры поспешил на улицу и долго с кем-то разговаривал по телефону. Затем выложил свою историю. Оказывается, он настоящий герой. По его словам, женщина должна не ругать его, а еще и благодарить. - Я ее сразу не заметил, потому что спереди меня машина ослепила. Я постоянно наведываюсь к ней. Не намеренно. Я ее отвез, врачи сказали: завтра приехать. После чего я завтра приехал, потом поехал сам в РОВД, - изложил чиновник свою версию произошедшего.