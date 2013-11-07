Авария произошла 7 ноября в 19.37 по местному времени. Точное время помог установить видеорегистратор, который был установлен на одном из автомобилей. Автомобиль "ВАЗ-2110" двигался по улице Сырыма ДАТОВА в сторону 4 микрорайона. Перед мостом на перекрёстке улиц С. Датова и Жамбыла машина сбавила скорость. - И в этот момент с правой стороны на мою полосу внезапно выскочил автомобиль "Audi-80", - рассказывает В. От удара "десятку" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf. Пострадавших нет. На место происшествия приехали сотрудники полиции и дознаватели.