sayan-hairovОбвиняемого в участии в террористической группировке, которая причастна к массовым убийствам в Иле-Алатауском национальном парке, Саяна Хайрова приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала Алмалинского районного суда. Он признан виновным по статьям "Похищение человека", "Участие в деятельности террористической группы или в совершаемых ею актах терроризма", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно", "Незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, а равно незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно" и "Незаконное пересечение государственной границы Казахстана". На прошлом заседании прокурор просил назначить Саяну Хайрову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Кроме этого, старший помощник прокурора Алмалинского района Даулет Абишев просил взыскать с обвиняемого 741 535 тенге в пользу государства. Обвинение также заявило, что необходимо принять во внимание тяжесть совершенных Хайровым преступлений и наличие судимости. В свою очередь, адвокат Хайрова Жандос Булхайыр на прениях просил признать подсудимого потерпевшим и невиновным и назначить самое легкое наказание. Сам Саян Хайров 17 октября в суде признал вину лишь в том, что незаконно пересек границу, а по остальным пунктам своей вины не признал. Как известно, массовое убийство в Аксайском ущелье Иле-Алатауского национального парка произошло 13 августа 2012 года. Нападавшие убили 12 человек. Позже в ходе спецоперации в Алматинской области, когда и был обнаружен погибший сын Хайрова, спецслужбы уничтожили большую часть террористов в поселках Баганашыл и Таусамалы. Отметим, что Саян Хайров был задержан правоохранительными органами на территории Кыргызстана. Местонахождение второго подозреваемого - Заурбека Ботабаева - неизвестно. Он находится в розыске. Видео с сайта Tengrinews.kz