- Мы привлекли более 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций за годы независимости. Конечно, большая часть из них пошла именно в добывающий сектор, но благодаря тем усилиям, которые приняло правительство в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, мы видим, что за последние 4 года объем инвестиций в обрабатывающий сектор нарастает. И, например, за первое полугодие уже стало больше на 7 процентов, - рассказал. - Более половины инвестиций в обрабатывающий сектор приходятся именно на последние 4 года. Вы знаете, что уже в Казахстане работают «Дженерал электрик», пришла «Тойота», «Пежо» собирает свои автомобили и т.д. Это говорит о том, что знаковые мировые игроки в Казахстан уже приходят и это послужит хорошим сигналом и символом для того, чтобы другие компании приходили к нам. Что мы делаем для того чтобы улучшить инвестклимат в стране? Все вы знаете, что у нас принят национальный план привлечения инвестиций. Мы стараемся улучшить инвестиционный климат и улучшить его, начиная с дверей, то есть начиная с получения визы. После выступлений гостей на бизнес-форуме начались секционные работы по шести направлениям - это инновационные гранты, развитие машиностроения и металлообработки, агропромышленного комплекса, стройиндустрии, транспортно-логистической системы и туризма. По итогам форума подписано 12 меморандумов и соглашений на общую сумму 160 миллионов долларов США, в частности, о сотрудничестве между акиматом области и АО «Астана Innovations», между акиматом ЗКО, АО «НК «СПК «Орал», ТОО «СВ плюс» по строительству завода по производству керамзитового гравия, а также о реализации проекта строительства газотурбинной электростанции в ЗКО.