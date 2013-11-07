Иллюстративное фото с сайта http://yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта http://yk-news.kz Сегодня в Атырауском департаменте по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями состоялся брифинг с участием первого заместителя начальника департамента Асхата БИТИНБАЕВА. За 10 месяцев этого года департаментом по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями выявлено 6 преступлений по фактам вмешательства должностных лиц и государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства. Из них по фактам получения взяток - 4, по фактам мошенничества  - 1, по фактам хищений и растраты вверенного чужого имущества - 1. В суд направлено 4 уголовных дела. В основном нарушения выявляются в государственных организациях, занимающихся выдачами лицензий и разрешений. Так, к 3 годам лишения свободы условно приговорена начальник налогового управления Индерского района Г. МУКУШЕВА, получившая взятку в размере 30 тыс. тенге за продление срока действия ИП. В другом случае и.о. начальника управления СЭС Макататского района А. АЛПЫСОВА решила нажиться на подписании акта согласования земельного участка под строительство. Взятка в 50 тысяч тенге потянула на 4 года условно.