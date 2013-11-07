Фото с сайта diapazon.kz Фото с сайта diapazon.kz Состояние 24-летнего Марата АБИЕВА из Актобе оценивают в 11 миллионов долларов, сообщает «Диапазон». Как пишет издание, одним из первых в городе Марат стал дистрибьютором GPS-датчиков российской фирмы. Россияне не доверяли молодому человеку и требовали от дилера стопроцентную предоплату за товар - 80 тысяч долларов. Актюбинцы, которым предлагал технические новинки Марат, отказывались выплачивать всю сумму до поставки товара. Казалось, ситуация зашла в тупик. Впрочем, Марат нашел выход... Он попросил у фирмы использовать в названии своего ТОО их раскрученный бренд. После этого дела пошли в гору. Когда Марат увеличил продажи в несколько раз, его товарищество за миллион долларов выкупила российская компания. Как сообщается, самые большие деньги Марат сделал за рубежом - в Иране. В тот момент, когда возник иранский конфликт, США пригрозили стране экономическими санкциями, а многие государства стали вывозить оттуда своих граждан, Марат закрутил там бизнес. Стал поставлять необходимые продукты, потом с несколькими такими же рискованными иностранными предпринимателями купил танкер, на заработанные от продажи продуктов деньги они купили нефть и перепродали Китаю. «Марату удалось доказать в министерстве нефти и газа, что одна из крупнейших иностранных нефтяных компаний области закупает трубы в Китае, у своей дочерней компании, а не у казахстанского производителя. После этого компании не оставалось ничего другого, как стать клиентом отечественного завода», - отмечает издание. Марат Абиев пишет книгу о том, как в Казахстане стать успешным бизнесменом без первоначального капитала, как выигрывать тендера на законных основаниях. Книга выйдет в декабре, называется она «Казахстанская мечта». - Почему я подал заявку на Форбс? Чтобы поднять индекс доверия, - говорит Марат Абиев, - мне не нужно тогда будет доказывать, что, действительно, в 24 года я заработал миллионы. Мне досталось все непросто, я не пью, не курю, занимаюсь спортом, - сказал молодой миллионер. Кстати, молодой миллионер не женат, живет в Актобе. Источник: diapazon.kz