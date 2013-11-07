Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Иллюстративное фото с сайта www.bryansktoday.ru Семейная трагедия произошла в дальнем ауле Иргизского района. 9 мая около 21 часа пьяный отец выгонял из дома старшего сына. В доме стоял жуткий скандал. Младший сын заступился за брата, ударил отца ножом. Раненый не обратился сразу за медпомощью. Мужчина был сильно пьян и около суток лежал дома, выжимая из раны кровь в тазик. Потом все-таки его госпитализировали в райбольницу, но спасти его не удалось. 11 мая мужчина умер. На заседании ювенального суда сестра погибшего говорила, что простила несовершеннолетнего племянника. Родственники в один голос рассказывали, что глава семьи был очень тяжелым человеком. Устраивал постоянные пьянки и бил жену. Подсудимый не сдержал свои эмоции еще и потому, что страдает эпилепсией. Скоро по этому делу вынесут приговор. Напомним, что в 2001 году 15-летнего актюбинца Дмитрия РЕЙХЕРТА осудили на 10 лет колонии за то, что он зарубил топором родную мать и сестру. В колониях для несовершеннолетних отношение к осужденным по таким статьям очень жесткое. Возможно, Дмитрий не выдержал давления на него со стороны таких же осужденных. Он сначала зашил себе рот, а потом повесился.