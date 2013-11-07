Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Иллюстративное фото с сайта yvision.kz Первая партия казахских национальных деликатесов «халал» отправлена в Москву, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области. Крупный мясоперерабатывающий комплекс Коргалжынского района Акмолинской области представил национальный бренд на международный уровень. Колбасы и полуфабрикаты из конины, говядины и баранины высокого качества производят в ТОО «Астана Агропродукт». Первая партия, как отмечает руководитель товарищества Серик Рахимбаев, была пробной – 5 тонн. Однако акмолинскую деликатесную группу, колбасы и полуфабрикаты под торговой маркой «Бакара» московские рестораторы оценили высоко, удвоив второй заказ до 12 тонн. Килограмм переработанной продукции в среднем оценивается в 2,5 тысячи тенге, что является, как подчеркивает глава комплекса, довольно хорошей ценой. «Продукция компании сегодня представлена 140 наименованиями мясных и колбасных изделий, соответствующих международным требованиям и стандартам. За два года предприятие увеличило производительность в десять раз - успешное внедрение новейших технологий позволило ежемесячно перерабатывать до 150 тонн продукции», — сообщили в ведомстве. На сегодняшний день откормочная площадка насчитывает полторы тысячи голов. В перспективе товарищество планирует увеличить поголовье до трех тысяч. Источник: ИА «NewTimes.kz»