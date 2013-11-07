В Уральске проходит выставка меда

5 ноября в ТЦ «City Center» (Универмаг) открылась выставка меда от Мусихиных. Привезли это чудо в Уральск Сергей КРАСИЛЬНИКОВ и Лариса ЧУБАРОВА. - Наш мед из Башкирии и Оренбурга. Также есть 3 вида адыгейского мёда. Это альпийский, каштановый и акациевый. Собрано все с частных пасек, - рассказал один из организаторов выставки Сергей. Кроме того, Лариса поведала нашему корреспонденту полезные свойства волшебного средства. - Каждый из сортов мёда по-своему полезен и имеет общее иммуноукрепляющее действие. Мёд очень хорош для профилактики заболеваний, компрессов, и для использования в косметических целях. Но самые действенные против простуды и для общего укрепления здоровья являются перга с мёдом и пыльца с мёдом. Кстати, за пергу (пыльца, сложенная и утрамбованная пчелами в соты) с медом просят самую высокую цену из-за ее лечебных свойств. Но это однозначно того стоит. В продаже есть также перга и пыльца в натуральном виде на развес. На выставке можно попробовать и купить 20 видов самого натурального мёда. Здесь постоянная живая очередь минимум из 10 человек. Для клиентов есть небольшие подарки - маленькие, средние и большие фигурки из натурального воска. Также гостям предлагается бесплатная дегустация, что непременно помогает при выборе. Выставка продлится до 20-го ноября. Елена ПЛЕТНЁВА