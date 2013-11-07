В Уральске проходит международная инновационная выставка

Сегодня, 7 ноября, в Ледовом дворце спорта состоялось открытие Международного бизнес-форума “WestKazInvest 2013”, в рамках которого проходит выставка инновационных проектов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Организатором форума выступили акимат ЗКО и АО «Национальное агентство по технологическому развитию». В выставке приняли участие представители 80 предприятий из России, Беларуси и Казахстана. Из нашей республики свои продукции показывают производители из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областей и ЗКО. В работе форума приняли участие более 500 человек. На выставке были продемонстрированы новейшие технологии в самых различных сферах: продукты питания, мебель, текстиль, цветы и растения, нефтяной бизнес, стекольное производство и многое другое. Акиму ЗКО Нурлану НОГАЕВУ понравились ряд модификаций светофоров компании «Светоком» из Актобе. Здесь же он поручил акиму города Алтаю КУЛЬГИНОВУ проработать вопрос о приобретении продукций, что производятся в Казахстане, в том числе светофоров. - Зачем мы покупаем втридорога за рубежом, когда тут есть свои казахстанские производители? - недоумевал аким, которому доложили, что у актюбинских производителей один трехцветный светофор обойдется в 74 тысячи тенге с доставкой. Представитель компании «Светоком» Надежда ЧЕРНЫШОВА рассказала, что они работают на рынке Казахстана больше 10 лет. В этом году их светодиодной продукцией оформили первый перекресток в Актобе - ул. им Алии Молдагуловой. - Напряжение на светофоре 24 Вольт, это гарантирует безопасность жизни человека, который обслуживает это уличное оборудование. Мы стараемся конкурировать с российскими производителями, поэтому наша продукция дешевле. Какие-то детали мы покупаем извне, в основном все оттачивается в наших цехах, - рассказала представитель компании. Тем более Россия продает без НДС, а у нас он уже включен в стоимость. Выставка все еще проходит в Ледовом дворце. Все желающие могут посетить ее бесплатно. Елена ПЛЕТНЕВА