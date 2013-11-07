Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД ЗКО. По словам старшего инспектора штаба ДВД ЗКО Шынар НАСАНГАЛИЕВОЙ, в органах внутренних дел области стали оперативно рассматривать заявления от населения, и по многим из них решение принимается в течение трех суток. Между тем, многие граждане просто не знают о правилах приема заявлений. - Прием  заявлений, сообщений и иной информации о любом совершенном или готовящемся преступлении  независимо от места и времени их совершения осуществляется круглосуточно дежурной частью  органов внутренних дел, - рассказала Шынар НАСАНГАЛИЕВА. - Если  граждане обратились  в полицию  с заявлением о преступлении, то  дежурный инспектор обязан   выдать  документ (талон-уведомление) о регистрации с указанием лица, принявшего обращение, времени его регистрации и рассмотрения. Об отказе в приеме обращения Вас должны  уведомить  в письменной форме с указанием причины отказа. При выезде на место преступления или происшествия следственно-оперативной группы (СОГ) или участкового инспектора полиции (УИП) талон-уведомление выдает старший СОГ - следователь или УИП. Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления, который остается в органе уголовного преследования, зарегистрировавшего заявление, сообщение, а также отрывного талона-уведомления, который выдается заявителю. - Также необходимо знать о том, что при подаче заявления о преступлении  сотрудникам полиции вне стен дежурной части ОВД, последние, получив его, должны по телефону сообщить, а по прибытии зарегистрировать в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Незарегистрированное обращение,  находящееся у них на руках, будет расцениваться как укрытое преступление от учета, за что сотрудники полиции будут нести как дисциплинарную,  так и уголовную ответственность, - говорит Шынар НАСАНГАЛИЕВА. - Так, за отчетный период в отношении сотрудников ОВД области возбуждено 10  уголовных дел, в том числе один осужден. К слову, за 9 месяцев текущего года в органах внутренних дел ЗКО зарегистрировано 61275 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. - Для предотвращения нарушений законности и конституционных прав граждан при регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях и происшествиях сотрудниками полиции органов внутренних дел и не допущения ими укрытия преступления от учета, просим звонить по телефонам: 51-04-50, дежурная часть ДВД - «102» и телефону доверия - 50-54-31, - заключила инспектор.  