Иллюстративное фото с сайта marshrutca.ru Иллюстративное фото с сайта marshrutca.ru В Актюбинской области семья из шести человек отравилась угарным газом. Двое, в том числе малолетний ребенок, погибли, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла днём, 6 ноября, в частном доме села Косембай Уилского района Актюбинской области.  Из-за неисправности печного отопления на твердом топливе, получили  отравление угарным газом и скончались на месте 8-летняя девочка и 23-летняя женщина. Госпитализированы 8-летний мальчик и трое взрослых.