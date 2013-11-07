Сегодня уральский городской суд под председательствомпризнал виновнымв совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 103 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Напомним, прокурора областной прокуратуры,неизвестные избили в ночь на 5 июня 2013 года. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано на статью 103, ч.2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый.