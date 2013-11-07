Югу рубль не интересен. На три региона, где проживает треть населения республики, приходится всего 5% от объема продаж Обзор по продажам рубля обменными пунктами. Сентябрь 2013. Обзор: Обзор по продажам рубля обменными пунктами. Сентябрь 2013. В сентябре обменные пункты продали российской валюты на 22,4 миллиарда тенге. Рубль, как и доллар, попал в яму после летних информационных волн по поводу возможной девальвации тенге. Спрос упал на 26% по сравнению с августом. tab1 По годовому росту продаж рубль остается самым динамичным - плюс 39,2% (на 6,3 миллиарда тенге) по сравнению с сентябрем 2012. Для сравнения продажи доллара за год увеличились всего на 0,7%, а евро на 15%. tab2 Интерес населения к российской валюте привязан к регионам. Юг рубль покупает слабо. Так, по республике, объем покупок рубля на человека в сентябре составил тысячу триста тенге. В Алматинской области этот показатель равен всего 100 тенге, в Южно-Казахстанской - 190 тенге.  Зато в Северно-Казахстанской области в среднем один житель купил рублей на 3 тысячи тенге. Также высокий интерес в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях - свыше двух тысяч тенге. Астана и Алматы, как транспартные хабы во внешний мир, традиционно крупнейшие покупатели валют. tab3 По традиционной валютной корзине доллар/евро/рубль доля российской валюты в общем объеме продаж составила в сентябре 7,6%. В текущем году объемы продажи рубля периодически превышали объемы продаж евро. При развитии экономических связей Казахстана с Россией рубль по объемам продаж будет наращивать отрыв от евро. Источник: ranking.kz