После недавнего поголовного отказа свидетелей от своих слов, прежде чем приступить к допросу, прокуроры спрашивают свидетелей, сколько раз они были у следователя и не оказывалось ли на них давление.рассказал суду о том, как он дважды получал приказ об увольнении в связи с несоответствием занимаемой должности. Но оба раза ЖАЛМУРЗИЕВ оспорил это в суде и был восстановлен. О поборах со стороны руководства свидетель ничего сказать не мог: - Я знаюкак ученика. Ходили разговоры о том, что ДЖАКЕНОВ собирал деньги с директоров, но только на уровне разговоров. Далее разговор вышел на кадровые перестановки в облспорте.отметила тот факт, что многие из сотрудников облспорта были родом из Тайпака и близлежащих посёлков и ещё до своего назначения были лично знакомы с УНДАГАНОВЫМ. Искабыл ЖАЛМУРЗИЕВ ответил, что "видел кадровые перестановки, но системы в этом не замечал - кто-то уходил, кто-то приходил". После этих слов прокуроры зачитали свидетелю выдержку из протокола его допроса, в котором директор Ледового дворца говорит, что, став директором облспорта, Муслим УНДАГАНОВ начал устраивать на работу своих приближённых. Все они были из Тайпака. Затем адвокаты спросили ЖАЛМУРЗИЕВА, по каким критериям он оценивает работу приближённых к УНДАГАНОВУ. - Земляки они и всё, - ответил свидетель. - Были достойны своих должностей. Особенно. Следующим свидетелем стал бывший замдиректора ДЮСШ по водным видам спорта, родом из Тайпака. Он рассказал, что в течение шести лет Муслим УНДАГАНОВ был его тренером по самбо. Отвечая на вопросы прокурора, свидетель подтверждал, что после школы поступил в институт, не окончил, перешёл на торговлю, а сразу после этого, в 2006 году, стал заместителем директора ДЮСШ. Прокурора заинтересовал столь быстрый карьерный рост бывшего спортсмена. - Как вы, торгуя на рынке рыбой, не имея образования, сразу стали заместителем директора спортшколы? Не связывали это со знакомством с УНДАГАНОВЫМ и прочими? - прокурор заваливал свидетеля вопросами. - А к водным видам спорта какое отношение имеете? Вас не удивило назначение на такую высокую должность? Мужчина молчал и мялся, а затем внезапно перешёл на казахский язык и попросил переводчика, сказав, что ему сложно понять вопрос. Через переводчика свидетель объяснил, что никак не связывает своё трудоустройство с землячеством. Также бывший замдиректора не подтвердил, что каждую неделю для УНДАГАНОВА, ЖЕТПИСОВА, ДЖАКЕНОВА и прочих в ДЮСШ накрывали стол. "После тренировки я делал УНДАГАНОВУ массаж и парил веником", - процитировали прокуроры выдержку из протокола допроса. - Начальник управления приходил париться после тренировки, вот и всё, что мне известно, - сказал свидетель. - Стол в VIP-кабинке не накрывали. Далее настал черёд. Руководитель финансово-экономического отдела рассказала, как распределялись средства в облспорте и как начислялись командировочные. По схеме облспорта, когда тренер собирался в командировку, писал рапорт, который сначала должен был одобрить начальник управления, затем визировать БЕКАРЫСТАНОВ, после чего бухгалтер проверяла смету и тоже визировала рапорт. Однако прокуратуре удалось выяснить, что деньги выдавались и безо всяких рапортов и проверок - по одному только устному приказу УНДАГАНОВА. Например, тренерсобрался на соревнования в Оренбург и 1 ноября 2010 года получил 3 миллиона 112 тысяч тенге за 12 дней до написания рапорта, за 24 дня до приказа и без составления сметы. Во втором случае тренер ЕСЕНГАЛИЕВ получил 4 миллиона 900 тысяч тенге. И тоже без рапорта, приказа, сметы... - Нашими бюджетными средствами распоряжался только УНДАГАНОВ, - ответила НУРГАЛИЕВА. - Значит от него поступило устное распоряжение о выдаче денег. Он руководитель, я слушаюсь. Внезапно бухгалтер сильно закашлялась и не смогла отвечать на вопросы прокурора, сославшись на сильный бронхит. Допрос НУРГАЛИЕВОЙ перенесли до её выздоровления.