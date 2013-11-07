Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на областной ДЧС. По сообщению областного Департамента по ЧС, вчера, 6 ноября, в частном  жилом доме по улице Алтынсарина, 31, произошло ЧП. Пять человек отравились угарным газом. Все пострадавшие -  граждане Узбекистана. Причина трагедии – неисправность печного топлива, работающего на природном газе. Самый младший из погибших годовалый ребенок, самой старшей оказалась 32-летняя женщина, отметили в ДЧС.