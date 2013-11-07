Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней жительницы Павлодарской области Анастасии Шариповой дал признательные показания, сообщает Tengrinews.kz.со ссылкой на ДВД Павлодарской области. Как сообщили в департаменте, задержанный являлся соседом девочки. 3 ноября он покинул село, молодой человек был  6 ноября около 17 часов в шести километрах от поселка Калкаман. При проведении обыска в его доме была обнаружена одежда погибшей с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Сейчас по данному факту проводится экспертиза. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Согласно его показаниям, он встретил девушку на пустыре между их домами 21 октября. Как отметил задержанный, в тот момент он был пьян. Он рассказал о том, что накинулся на Шарипову, задушил, а затем изнасиловал. Когда задержанный узнал о том, что тело девочки обнаружено, он попытался повеситься в гараже своего дома, однако веревка порвалась, после этого он принял решение сбежать. Анастасия Шарипова из села Евгеньевка пропала в октябре, ее искали более 700 волонтеров. 2 ноября полицейские обнаружили школьницу убитой, после экспертизы стало известно, что девушку перед смертью изнасиловали. Видео с сайта Tengrinews.kz Источник: Tengrinews.kz