При поддержке исполнительной власти в нашей области множество положительных начинаний в сфере сельского хозяйства. Двенадцать из тринадцати каналов вдоль реки Жайык заполнены водой, площадь полей картофеля выросло с 57 гектаров до 940 гектаров, площадь засевания овощей с 300 гектаров до 1600 гектаров, путем капельного орошения достигло до 653 гектаров. Кроме того, в регионе осуществляется девять проектов, такие как разведение благородных пород скота, строительство товарно-молочных ферм. Значимость этих начинаний для жителей села – одно дело, мы понимаем это как первые шаги в осуществлении в областном масштабе таких мероприятий как указано в послании Президента «... путем расширения площадей посевов, строительства объектов обработки и переработки продукций сельского хозяйства, развития фермерского малого и среднего бизнеса, эффективного использования воды для нужд сельского хозяйства...». Значимая составная часть социальной политики нового периода – сферы здравоохранения, образования. В новой стратегии сказано «Здоровье нации – залог нашего успешного будущего». В этой связи будет правильным озвучить следующие показатели. По демографическим показателям Атырауская область занимает третье место по стране. Приблизительная продолжительность жизни населения стала выше показателей страны и достигла 69,9 лет, детская смертность снизилась до 36,5 процентов. Республиканская программа «Саламатты Казахстан» находит свое решение в нашей области. Принятый по поручению президента «Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы» в нашей области осуществляется на высоком уровне. В настоящее время видны также результаты предусмотренных в вышеуказанной программе работ. К слову, в едином национальном тестировании в этом году принимали участие 82 процента выпускников школ, средний балл по области составил 74,1. Между прочим, трое из семи выпускников, набравших самые высокие баллы по республике - 125 баллов, они из Атырау. В областном центре завершилось строительство «Назарбаев Интеллектуальная школа» и начал свой первый учебный год. На сегодняшний день в нашей области ведется строительство 10 школ и 11 детских садов.