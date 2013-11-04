Иллюстративное фото с сайта www.blackseanews.net Иллюстративное фото с сайта www.blackseanews.net 5 ноября компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (НКОК) и компания-агент «Эн Си  Продакшн Оперейшнс Компани Би.Ви.» (NCPOC)  совместно с ТОО «КМГ-Транскаспий» проведут официальную церемонию передачи Северо-Каспийской Экологической Базы Реагирования в аренду Северо-Каспийскому проекту, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу компании НКОК Консорциум по СРПСК уделяет первоочередное значение вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти. Между компанией NCPOC и владельцем базы, ТОО «КМГ-Транскаспий», подписаны договор об аренде, а также акт приема-передачи. Как отметил директор по корпоративным услугам НКОК Мурат МУКАШЕВ, «мощный технический потенциал Консорциума признан государственными органами и международными организациями в области ликвидации разливов нефти. Следует отметить, что Консорциум имеет все необходимое для немедленного и эффективного реагирования на производственные происшествия. Совместно  с Министерством по чрезвычайным ситуациям регулярно проводятся учения по ликвидации разливов нефти. - Завершение и ввод в эксплуатацию базы СКЭБР одновременно с началом добычи первой нефти на Кашаганском проекте не случайно и является результатом эффективного сотрудничества между Правительством, государственными органами, местными органами власти, национальной компанией и недропользователем.  Я уверен, что и в будущем все заинтересованные стороны будут продолжать прилагать все усилия для обеспечения экологической и промышленной безопасности в акватории Каспийского моря, а построенная компанией ТенизСервиз база СКЭБР будет способствовать усилению оперативного реагирования на маловероятные разливы, - подчеркнул Мурат МУКАШЕВ. В церемонии примут участие первый заместитель акима Атырауской области Гумар ДЮСЕМБАЕВ, заместитель акима Атырауской области Салимжан НАКПАЕВ, представители Департамента по чрезвычайным ситуациям и Департамента экологии по Атырауской области, НКОК, NCPOC, Аджип ККО, АО НК.