Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsluh.ru Корреспондент газеты «Мой ГОРОД» направил запрос в управление, чтобы получить данные по социальному статусу населения ЗКО. Журналист намеревалась выяснить, сколько людей в области платят налоги, а кто живет за счет трудящихся. Специалист управления Агилаш ГИЛЬМАНОВА ответила, что ответы на вопросы они подготовят, но информация будет стоить от 255 тенге. На вопрос, почему теперь журналисты должны платить за информацию от госорганов, специалист ответила следующее: - Сейчас везде услуги платные, нам тоже надо как-то выживать! Затем нам прислали форму запроса на информацию, и там действительно есть пункт с требованием об оплате. Запрос требуется посылать директору РГП на ПХВ «ИВЦ Агентства РК по статистике» по ЗКО В.Н. Шнипову.   Елена ПЛЕТНЁВА