За месяц рынок прибавил 3,2% (188,5 миллиардов тенге) Темп задал Народный банк. Свой портфель по корпоративным вкладам увеличил сразу на 10% (на 87 миллиардов тенге). Рэнкинг-основа: Концентрация рынка корпоративных вкладов среди БВУ РК. Сентябрь 2013 На рынке корпоративных вкладов всего два банка имеют долю свыше 10% - Народный и Казком. В совокупности эти банки контролируют треть рынка. Доля свыше 5% от сектора у четырех банков. Второй эшелон за последний год остался в прежних масштабах – на уровне 28%. В целом первая шестерка (первый и второй эшелон) держит в портфеле свыше 61% объема вкладов юрлиц от всего сектора. tablica Источник: ranking.kz