Иллюстративное фото с сайта vedomosti-ural.ru Иллюстративное фото с сайта vedomosti-ural.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.   Сегодня, 4 ноября, в областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался судебный процесс в отношении жителя города Атырау, последователя религиозного течения экстремистского толка МУНАТОВА Урынбасара Жоламановича 1987 года рождения. - Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что в период с 2009 по 2013 год совершил ряд уголовных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям, - рассказал пресс-секретарь областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Подсудимый обвиняется по ст. 233-2 ч. 1,2 и 3 УК РК – «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности», «Финансирование экстремизма или террористической деятельности», ст. 24 ч. 3 и ст. 28 ч. 3 – «Совершение покушения на преступления, предусмотренные  пунктами "а", "б", ст. 233 ч. 2 – «Совершение терроризма, неоднократно, с применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств». - Согласно действующим процессуальным нормам, судебный процесс проходит в закрытом режиме. Более подробная информация будет предоставлена после оглашения приговора и вступления его в законную силу, - уточнил Боранбай ГАЛИЕВ.