В Актюбинской области в вагоне пассажирского поезда сообщением «Алматы-Мангышлак» был задержан 35-летний житель Жамбылской области, перевозивший марихуану, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на департамент внутренних дел на транспорте МВД РК.

Мужчина был задержан в ходе обыска, произведенного на перегоне «Кандыагаш-Шубаркудук», сотрудниками группы по борьбе с наркобизнесом линейного отдела полиции на станции Актобе. Перевозчика марихуаныобнаружила служебно-розыскная собака.

Всего изъято 3 пакета с марихуаной весом более 5,44 кг.

Возбуждено уголовное дело по статье 259 ч.1-1 УК РК - «Незаконное приобретение, перевозка или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере». Ведется следствие.