Иллюстративное фото с сайта valuti.net

Актюбинскими полицейскими объявлен в розыск водитель неустановленного автомобиля, допустившего смертельный наезд на пешехода, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Авария произошла 28 октября на 13 километре трассы «Актобе-Орск», где водитель неустановленной личности на неустановленной автомашине, двигаясь со стороны поселка К.Нокина в сторону поселка Пригородный, совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Полиция просит очевидцев ДТП и всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в управление дознания ДВД Актюбинской области. Анонимность гарантируется, отметили в ДВД области.

Кроме того, полиция работает над установлением личности участника другой автомобильной аварии, произошедшей 3 ноября на 84 километре автодороги «Актобе-Орск». Водитель автомашины марки «Лада-Приора», двигаясь в направлении города Орск, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Камазом, под управлением 51-летнего жителя Оренбургской области. В результате ДТП произошло возгорание «Лады», где после тушения пожара был обнаружен обгоревший труп мужчины. Личность погибшего все еще не установлена. По данному факту назначены все необходимые экспертизы.