rapКлип разместили на Youtube 1 ноября, и его уже просмотрели около 300 человек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Клип «KAZAKHSTAN-2013» Jasko & Doha feat BatyR & Altukha на Youtube появился первого ноября. Как выяснилось, его сняли уральские рэперы Дархан АТОШЕВ, Жаксылык ИМАШЕВ и Батырбек ЧАБДАРОВ. - Поначалу к нам пришла идея написать патриотический рэп, потому что рэп у всех в основном про любовь, - рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» Батырбек ЧАБДАРОВ. - Такого еще никто не делал. По словам Батырбека, каждый из их трио писал свою часть, то есть то, что собственно и спел потом в клипе. А вот идея добавить в клип слова акима области Нурлана НОГАЕВА пришла Дархану АТОШЕВУ. - Я услышал, как на встрече с журналистами аким области читал стихи казахских поэтов, поэтому и решил добавить их в клип, - говорит Дархан. - Мне понравились его слова поддержки в адрес молодежи. Кстати, это не первая песня ребят, но клип для них дебютный. На его съемки они не потратили ни тыина, потому что клип для них снимал их друг. Видел ли их работу сам аким области, ребята не знают.