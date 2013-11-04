Olen1В Усть-Каменогорске в районе аэропорта установили очередное скульптурное недоразумение — два пасущихся оленя, если смотреть на них из окон ближайшей многоэтажки, превращаются в оленей совокупляющихся, передает корреспондент YK-news.kz. Вслед за зелёным медведем, зелёным жирафом и зелёным бегемотом в городе появились и два зелёных оленя. Качество изготовления фигурок заметно отличается от тех топиарных скульптур, что стоят в центре города - металлические каркасы неаккуратно обшиты грубой зеленой тканью. По информации акимата Усть-Каменогорска, оленья парочка якобы появилась в районе аэропорта еще два года назад. За ее изготовление заплатил городской бюджет. В прошлом году оленей даже "ремонтировали". Однако, судя по состоянию фигурок, скульптурное недоразумение снова мечтает об обновлении. olen2 Жители ближайших домов отмечают, что при определенном ракурсе олени пасущиеся превращаются в оленей «влюбленных». Пока остается неясным, намеренно ли коммунальщики установили фигурки животных именно в таком положении. Источник: YK-news.kz