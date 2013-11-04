Фото с сайта azattyq.org
На сайте YouTube опубликовано видео, претендующее на рассказ о паломничестве президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Мекку. Эксперт говорит, что президент держит в тайне свою поездку ради «нейтральности».
На сайте YouTube 29 октября появилось видео под названием «Нурсултан Назарбаев совершает таваф во время хаджа 2013 года», сообщает azattyq.org
.
На видео плохого качества, сделанном, по всей видимости, на сотовом телефоне, запечатлен человек, похожий на президента Казахстана. Он одет в одеяние паломника и в окружении десятков вооруженных человек проводит обряд шествия вокруг Каабы. Опубликовавший видео сайт SunnaPress.com утверждает, что запись сделана во время нынешнего хаджа, потому что за спиной Назарбаева видна железная ограда места паломничества, а эта ограда установлена в этом году. Сайт SunnaPress.com пишет, что президента Казахстана во время хаджа видели несколько паломников, и делает ссылку на «людей из окружения президента».
«НАЗАРБАЕВ И КУЛИБАЕВ, РАКИШЕВ И КАДЫРОВ»
Некоторые зарубежные масс-медиа сообщили, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил в этом году паломничество в Мекку. Например, турецкий телеканал TRT 16 октября коротко сообщил, что президент Турции Абдулла Гюль встретился с приехавшим на хадж в Мекку президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Фотография на facebook-странице Ерлана Ахмеди к посту о хадже Нурсултана Назарбаева в Мекку.
Фотография на facebook-странице Ерлана Ахмеди к посту о хадже Нурсултана Назарбаева в Мекку.Фотография на facebook-странице Ерлана Ахмеди к посту о хадже Нурсултана Назарбаева в Мекку.
После этого сообщения некоторые казахстанские читатели задались вопросом, где находился президент Назарбаев в период хаджа. Пользователь сети Facebook Erlan Ahmedi написал 16 октября, что турецкие и русскоязычные иностранные СМИ сообщают о паломничестве Назарбаева в Мекку, а казахстанские СМИ хранят об этом молчание. Erlan Ahmedi со ссылкой на находящихся в паломничестве в Мекке своих знакомых написал, что Назарбаев пребывает там, и опубликовал фото человека, похожего на Назарбаева.
Вслед за этим другие пользователи социальных сетей опубликовали фотографии двух персон, что они тоже находятся в Мекке на паломничестве. Это были Тимур
Фотография с подписью "Тимур Кулибаев и Кенес Ракишев во время хаджа в Мекке" опубликована на сайте megakhuimyak.livejournal.comФотография с подписью "Тимур Кулибаев и Кенес Ракишев во время хаджа в Мекке" опубликована на сайте megakhuimyak.livejournal.com
Кулибаев (зять президента Назарбаева, председатель палаты предпринимателей «Атамекен», миллиардер) и Кенес Ракишев (зять акима Астаны Имангали Тасмагамбетова, мультимиллионер), одетые в одеяние паломников и стоящие у какой-то мечети.
Эта фотография вызвала отклики других пользователей, которые опубликовали второе фото, утверждая, что Кенес Ракишев действительно совершает паломничество. На этом фото рядом с Кенесом Ракишевым запечатлен президент Чечни Рамзан Кадыров.
«В ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ»
Азаттык
обратился в пресс-службу Акорды с целью узнать, ездил ли президент Назарбаев в этом году на хадж. Мы сообщили им об опубликованном на сайте YouTube видео. Не представившийся нам сотрудник ответил коротко:
- В первый раз слышу.
Председатель Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков – один из тех, кто распространяет информацию, что президент Назарбаев в этом году ездил в Мекку на хадж. У него свои предположения, почему президент максимально хранит свое паломничество в тайне.
- Это не первая поездка президента на хадж. И о прошлых поездках на хадж в масс-медиа не сообщалось. Он хочет показать этим, что равно относится ко всем религиям. Поэтому не хочет публикации сведений о своей поездке на хадж, - говорит Мурат Телибеков.
Источник: azattyq.org