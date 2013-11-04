Иллюстративное фото с сайта kafanews.com

В пятницу, 1 ноября, ученик 2 класса попал под колеса автомашины марки «Лада», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Это произошло в городе Шалкар. За рулем был 47-летний водитель. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Мальчик был госпитализирован в центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правой голени, закрытым переломом левого плеча.

В Актюбинской области за минувшую неделю выявлено 2757 нарушений правил дорожного движения. Задержаны 75 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. 6 водителей управляли транспортным средством будучи лишенными права управления. Кроме того, выявлено более 4 тысяч случаев, когда пешеходы нарушили правила перехода проезжей части.

Тамара ПИРОГОВА