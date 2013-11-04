Фото с сайта akorda.kz Фото с сайта akorda.kz Нурсултан Абишевич считает необходимым улучшить деятельность администрации президента в части проведения мониторинга и анализа социально-экономического развития регионов, сообщает Nur.kz. - Государственные инспекторы администрации президента не в полной мере владеют ситуацией в областях. Они должны знать в лицо всех акимов в своем регионе вплоть до сельского и разбираться в специфике работы каждого из них. Госинспектор для того и работает, что быть в курсе всех дел, - сказал Назарбаев. - Например, в ходе поездки в Западно-Казахстанскую область государственный инспектор не владел всей необходимой информацией. Возможно, он новый человек и не успел вникнуть во все нюансы. Но, тем не менее, у них должна быть полная информация по региону, включая достижения и недостатки в деятельности местной исполнительной власти, а также проблемы и перспективы реализуемых проектов. В противном случае необходимо сделать выводы об их соответствии занимаемым должностям, - заключил он. МГ выяснил, что в данный момент должность госинспектора по ЗКО в администрации президента занимает АНАРКУЛОВ Марат Абдешевич. По итогам совещания, посвященного вопросам совершенствования деятельности администрации президента, глава государства дал ряд конкретных поручений по рассмотренным вопросам и эффективному организационно-информационному сопровождению запланированных до конца нынешнего года общественно-значимых мероприятий. Источник: Nur.kz