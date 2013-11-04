 Dubai22В ночь на 30 октября в Дубае задержали уральцев - Асылбека ШУКРАНОВА, который уже 5 лет живет в ОАЭ и Куаныша УТЕШЕВА, который вместе с семьей по турпутевке 23 октября уехал отдыхать. Их задержали неизвестные люди, один из которых говорил на русском языке. С тех пор о судьбе казахстанцев ничего неизвестно. Родные не могут вернуть домой даже супругу Куаныша с маленькими детьми, младшему из которых всего 6 месяцев, поскольку фотография ребенка приклеена в паспорт отца. - 23 октября сын с семьей женой и 3 детьми по турпутевке уехал в Дубай на 2 недели. Остановились они у сестры, то есть у моей дочери с зятем, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД» мама Куаныша Гульжан УТЕШЕВА. - В ночь на 30 октября в дом ворвались люди, сказали, что местная полиция, некоторые из них были в масках. Зять пошел открывать дверь вместе с моим сыном. Обоих повалили на пол и связали им руки, потребовали их документы. По словам Гульжан, вместе с неизвестными мужчинами в дом приходила женщина, которая успокаивала жену и сестру Куаныша и сказала, что это всего лишь проверка документов, и мужчин отпустят через пару часов. Вместе с двумя мужчинами из дома забрали Ipad, процессор от домашнего компьютера, диски с мультфильмами. - Мы обратились в МИД, сноха и дочь там в Дубае написали заявление в консульство, но никакой информации нет. Не знаем, за что задержали, почему до сих пор не отпускают. Домой не может и жена задержанного Куаныша - Нургуль вместе с детьми. Они все сейчас болеют, как оказалось, им не подходит климат в Эмиратах. - Мы общаемся через скайп, дети плачут, говорят, что хотят вернуться в Уральск, - говорит Гульжан, которая уже не может сдержать своих слез.  - Они все там переболели, сейчас болеет сноха. Их карточки заблокировали. Нет денег, знакомые арабы помогают им деньгами. Мой муж сейчас находится в Астане. Он вместе с сестрой зятя написали ноту протеста в МИД. Мой сын мусульманин, но никогда намаз не читал, никогда не увлекался радикальным исламом. Сноха там носила длинное платье и платок, чтобы не нарушать их законы. Что теперь с ними будет, неизвестно.