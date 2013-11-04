Фото с сайта t-s.kz Фото с сайта t-s.kz Инцидент произошел около пяти часов утра в воскресенье, 3 ноября. С автозаправочной-станции Sinooil с травматическим ранением лица был госпитализирован 21-летний парень, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД области. По словам стрелявшего охранника АЗС, 21 -летний парень, придя на заправку, стал требовать заправить его автомобиль бесплатно.  В результате между ними возникла  ссора. Охранник достал служебный травматический пистолет и выстрелил в лицо оппонента. Пистолет изъят, охранник задержан. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Аналогичный факт хулиганства произошел 29 октября. 18-летний парень, находившийся в салоне  автомобиля марки «ВАЗ-21114», открыл стрельбу из травматического пистолета по служебному автобусу АО «Актобе ТЭЦ». Отметим, что инцидент произошел в вечернее время в центре города -  на перекрестке проспектов А.Молдагуловой и  Абулхаир хана. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство». В целом, по информации ДВД, с начала года в Актюбинской области  совершено   72  преступления с применением оружия. Изъято, в том числе сдано добровольно, 32 обреза охотничьих ружей,  столько же винтовок, 2 боевых и 56 газовых пистолетов, 7 револьверов, 7 единиц пневматического оружия, 4 пистолета кустарного изготовления и 24 травматических пистолета  «Оса» и «Стражник».