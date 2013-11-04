Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖИГАЛИЕВОЙ, за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей директор детского дома села Январцево Зеленовского района привлечен к административной ответственности. Напомним, еще летом нынешнего года было осквернено несколько могил мусульманского кладбища. Как выяснилось,  повреждением и осквернением могил занимались трое воспитанников детского дома села Январцево. Тогда в возбуждении уголовного дела в отношении детдомовцев следователями было отказано за отсутствием в их действиях состава преступления. - В то же время в отношении законного представителя несовершеннолетних - исполняющего обязанности директора детского дома в Январцево был составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение без уважительных причин родительских обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей, повлекшие совершение ими деяний, содержащих признаки преступления, - рассказала Гульмира КЕНЖИГАЛИЕВА. - В суде правонарушитель свою вину в бесконтрольности за поведением воспитанников детского дома полностью признал. Он знал о том, что дети без сопровождения воспитателей покидают территорию детского дома, но меры к устранению не предпринимал, к дисциплинарной ответственности воспитателей не привлекал. Постановлением суда директор признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 111 КоАП РК, и наложено административное взыскание в виде штрафа в сумме 34 620 тенге.