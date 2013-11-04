- Год назад я ехал с дня рождения друга и попался пьяным, - рассказывает на видео ДВД области актюбинец. - Меня арестовали на 15 суток, я потерял работу, на 2 года меня лишили водительских прав. Недавно я ехал со свадьбы, опять попался пьяным за рулем. Теперь меня ждет крупный штраф. Платить нечем, на мне 2 кредита. Еще жену и детей нужно кормить. Стыдно теперь смотреть им в глаза. Стражи порядка надеются, что раскаяния заплаканного водителя подействуют лучше любой пропаганды отказа от пьянства за рулем. - Мы стараемся, чтобы аварий на дорогах стало как можно меньше, - говорит пресс-секретарь ДВД области Ардагер УАЙДИН. - С этой целью провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Нам удалось выявить более 2700 нарушений правил дорожного движения. Из них 75 человек управляли транспортном пьяными, более 490 превысили скорость, почти 40 выехали на встречную полосу движения. Шесть водителей управляли транспортным средством будучи лишенными права управления. Их арестовали на 15 суток и отправили в адмприемник.