Темпы эмиссии новых карт значительно превосходят скорость вовлечения новых пользователей платежной инфраструктурой. Число используемых карт за сентябрь 2013-2012 увеличилось всего на 110 тысяч до 6 миллионов. Рэнкинг-основа: Структура рынка платежных карт. Регионы РК. Сентябрь 2013 tablica Доля используемых карт от всех карточек в обращении за год сократилась с 51 до 41% . tablica2 Если по дебетным картам активно используется каждая вторая, то из 8 кредиток в обращении используется только одна. tablica3 Источник: ranking.kz  