Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Премьер-министр Серик Ахметов объявил выговор вице-министрам. Кроме того, двое из них будут уволены, передает корреспондент Tengrinews.kz с заседания правительства. "По заместителям подано заявление, будем освобождать от занимаемой должности. По ответсекретарю мы также внесем предложение по взысканию", - заявил министр образования и науки Аслан Саринжипов, отвечая на вопрос премьер-министра, который поинтересовался насколько эффективно осваиваются средства в его ведомстве. "Аслан Бакенович, Вы разобрались с этой ситуацией", - ранее спросил он у главы МОН Аслана Саринжипова. Глава Кабмина сообщил, что им было дано поручение первым руководителям внести предложения о наказании должностных лиц, допустивших неосвоение бюджетных средств. "Такие предложения были внесены. Поэтому я объявляю выговор по неосвоению бюджетных средств вице-министру министерства здравоохранения Такежанову, министерству сельского хозяйства Толибаеву, министерству финансов Тенгебаеву. Также наказаны ряд председателей комитетов и других должностных лиц. Поручаю акимам Павлодарской, Жамбылской областей объявить выговор своим заместителям, курирующим вопросы финансов и освоения бюджетных средств. О принятом решении проинформировать правительство до конца сегодняшнего дня", - сказал премьер. Также Ахметов объявил выговор вице-министру регионального развития Серику Нокину и вице-министру информации и культуры Арману Кырыкбаеву. Последнему за недостаточное освещение выполнения поручений Президента в СМИ. Как сообщил министр финансов Болат Жамишев, в его ведомстве выговоры объявлены председателю Налогового комитета, двум заместителям председателя Налогового комитета. "По Министерству обороны приказом министра обороны наложены взыскания также четырем руководителям, по Министерству окружающей среды и водных ресурсов предложено привлечение к ответственности вице-министра Нысанбаева, ответственного секретаря Дернового, по Министерству по чрезвычайным ситуациям наложены взыскания на директора Центра медицины и катастроф Искакова и на директора АО "Казавиаспас" Капарова", - сказал Жамишев. "По регионам информация поступила по четырем областям: Восточно-Казахстанская область - заместитель акима Сактаганов, Сауранбаев по городу Алматы, по Павлодарской области акимы города Аксу, Баянаульского, Щербактинского, Иртышского района. По Мангистауской области наложены взыскания на начальника управления строительства Аяпова", - добавил он. В свою очередь Ахметов сообщил, что впредь, если ситуация не изменится, наказание получат министры и акимы. "Я сегодня затронул не все вопросы, а их не мало. Если ситуация не изменится к концу года, я оставляю за собой право внести на имя Главы государства предложения о наказании первых руководителей, министров и акимов. Хочу обратить внимание первых руководителей всех государственных органов, холдингов. акимов областей на необходимость качественного и своевременного исполнения поручений Главы государства", - резюмировал премьер-министр. Источник: Tengrinews.kz