Фото с сайта tv2.no Фото с сайта tv2.no На западе Норвегии неизвестный мужчина, вооруженный ножом, захватил автобус и убил двух пассажиров и водителя. Подозреваемый, которому больше 50 лет, является иностранцем, он арестован полицией. Пока нет данных о числе пострадавших. Нападавшего скрутили пожарные, которые прибыли на место происшествия первыми, поскольку в первых сообщениях в оперативные службы речь шла о дорожной аварии. Инцидент случился в 17:30 по местному времени на горной дороге близ города Ардал, в 220 км к северо-западу от Осло. Автобус междугородного сообщения следовал по маршруту из Осло в горный район Валдрес, где расположены горнолыжные курорты. "Пока что у меня отсутствует какая-либо информация о других жертвах, кроме тех, кто погиб в автобусе", - сообщил телеканалу TV2 полицейский Йорн Лассе Ферде Рефснес. Мотив нападения также остается неизвестным. Подозреваемый доставлен в больницу с ножевыми ранениями, ему оказывается помощь, сообщило норвежское общественное телевидение. Полиция в Осло готовило к вылету вертолеты со специальными подразделениями по борьбе с террором, но отменило их отправку в связи с арестом подозреваемого. Источник: Nur.kz