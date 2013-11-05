Эксперты предрекают скорую отставку правительства Ахметова
Фото с сайта www.time.kz
Эксперты сходятся во мнении, что информационная атака государственных СМИ на правительство является подготовкой к отставке Кабинета Ахметова. Дыма на левом берегу Ишима без огня не бывает...
Субботние выпуски «Казахстанской правды» и «Егемен Қазақстан» заставили схватиться за сердце членов правительства республики. «Куда смотрит Правительство?» — восклицает и возмущается «Казправда». «Шенеуніктер неге икемсіз?» — негодует «Егемен».
«Сегодня перед Казахстаном стоит сверхзадача, обозначенная Президентом Нурсултаном Назарбаевым. (...) Но проблема в том, что министерские команды приходят и уходят, а положение дел во многих направлениях развития остается неизменным. (...) Достигнуть высоких темпов развития верхом на «тощей лошадке» правительственного энтузиазма, да с призывным кличем – «Алға жігіттер!» — бесполезно. И в этом смысле успех принадлежит явно тому, кто подходит к реализации государственных программ и стратегий с большей ответственностью перед историей и будущими поколениями. Ведь метель пометет-пометет, да уляжется, а отдуваться за все приходится лопате...» — говорится в передовице «Казахстанской правды».
В чем причина того, что главные официальные СМИ страны обрушились с критикой на Кабинет Серика Ахметова?
«Это показатель уродливости существующей политической системы в Казахстане, — считает независимый политик Амиржан Косанов. – В ситуации, когда президент фактически является главой всех ветвей власти и несет свою часть ответственности, априори госСМИ без конкретного приказа сверху не могут столь жестко критиковать правительство! СМИ это делают, значит, есть команда из Акорды».
По мнению А.Косанова, само правительство «обречено в двух аспектах».
«Во-первых, оно не может что-то сказать против тезисов администрации президента, — считает Косанов. – Во-вторых, не оно как официальный учредитель всех госСМИ (в их документах нет понятия «администрация президента»), а Акорда правит бал в информационном пространстве. Говорю это как бывший руководитель пресс-службы Правительства 1994-1997 годы».
Атаку государственных СМИ на Кабмин политик считает неслучайной: «Дыма на левом берегу Ишима без огня не бывает. Вполне возможно, что вся эта артподготовка является кануном возможной отставки правительства, которое столь жестко критикуют госСМИ.
Руководитель Союза мусульман Казахстана (СМК) Мурат Телибеков считает, что нынешняя критика правительства со стороны СМИ – ни что иное, как часть некой пиар-кампании.
«Есть две формы лести: первая – возносить человека, вторая – поносить его окружение. То есть налицо очередная неуклюжая попытка продемонстрировать публике конструктивную критику в аппарате власти, полемику, дискуссию и элементы демократии. Прислуга изощряется в своих попытках показать «хозяину» свою неординарность, достоинства в сравнении с другими и, тем самым, улучшить свои позиции под солнцем», — комментирует Телибеков.
Дипломат и блогер Казбек Бейсебаев солидарен с предыдущим спикером:
«Вы же понимаете, что у нас просто так и без санкции на правительство не «наезжают». Видимо, готовят общественное мнение к отставке его кабинета. А если так и будет, значит, следует ожидать назначение кого-то из проверенной обоймы, что будет вписано в общий пазл последних назначений. Возможно, будут новые парламентские выборы», — прогнозирует К.Бейсебаев.
Источник: ИА «NewTimes.kz»
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!