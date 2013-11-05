Страшная авария произошла вчера, 4 ноября, возле поселка Бударино Акжайыкского района на автодороге Уральск-Атырау. Автомашина «Лада Приора», за рулем которой находился 30-летний гражданин РФ, двигалась в южном направлении. - Автомашина «Лада Приора» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ехавшей навстречу автомашиной «ВАЗ-2107», - рассказал корреспонденту «Мой ГОРОД» начальник управления административной полиции по ЗКО Сакипкерей САГИШЕВ. - В результате ДТП погибли 31-летний водитель «ВАЗа» и его 59-летняя пассажирка. Кроме того, с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «сотрясение головного мозга» в больницу был госпитализирован еще один 16-летний пассажир «семерки» и водитель «Лады». Как показала экспертиза, водители обеих автомашин были трезвые. Идет расследование.