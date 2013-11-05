- 11 октября на расширенном заседании правительства со стороны главы государства прозвучала критика в адрес местных исполнительных органов и правительства о том, что не в полной мере используются возможности государственных программ, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - В частности, в нашей области программой «Дорожная карта бизнеса-2020» воспользовались не все районы области. 5 районов - Каратобинский, Жангалинский, Жанибекский, Акжайыкский и Букейординский вообще не имеют ни одного проекта, созданного в рамках данной программы. По словам акима, вторая критика президента касалась низкого уровня установки тепловых счетчиков. На сегодняшний день в ЗКО она составляет всего 14%. НОГАЕВ сказал, что местными исполнительными органами уже подготовлен план мероприятий по устранению данных проблем. - Мы планируем, что не только в пяти районах, но и всех остальных районах и в Уральске свое продолжение найдет не только программа «ДКБ-2020», но и другие государственные программы, которые позволят нам поднять экономику и улучшить благосостояние населения, - заявил Нурлан НОГАЕВ. К слову, власти обещают, что к концу следующего года в Уральске будут установлены тепловые счетчики. Их нужно еще 825 штук.