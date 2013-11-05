Иллюстративное фото с сайта www.sarreg.ru

Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Клара МУКАШКЕРЕЕВА.

- В этом году в органы занятости обратилось 13594 безработных, из них трудоустроены 9079 человек. Уровень занятости составил 66,8%, - рассказала Клара МУКАШКЕРЕЕВА.

По ее словам, уровень безработицы снизился по итогам 3 квартала 2013 года до 4,9%.

- На сегодняшний день в Атырауской области создано 11848 новых рабочих мест, из них 7790 - постоянные рабочие места, 4058 - временные, - уточнила Клара МУКАШКЕРЕЕВА.