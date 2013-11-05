Фото с сайта lustration-kz.org Фото с сайта lustration-kz.org Казахстанские лидеры криминального мира хотят подарить министру внутренних дел РК Калмуханбету Касымову и акиму Павлодарской области Ерлану Арыну деньги - в общей сложности $3 млн. Уголовники утвердили специальную премию – ""Братан". По словам главы Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова, к которому обратились представители криминального мира, "они "восхищаются" действиями чиновников за их вклад в развитие криминального мира", передает корреспондент Total.kz. Как рассказал глава СМК, подобная инициатива зародилась после похищения, надругательства и убийства 14-летней школьницы в Павлодарской области Анастасии Шариповой. Уголовники уже назвали имена первых лауреатов. Первый кандидат  на получение премии "Братан" за большой вклад в развитие демократизации страны и гуманизацию общества - министр внутренних дел РК Касымов. Он будет удостоен премии в размере $2 млн. Вторым лауреатом стал аким Павлодарской области Ерлан Арын. Ему будет вручен орден "Братан" II степени за мирное решение сложных социальных конфликтов, развитие толерантности и транспарентности в регионе. Он получит денежную премию в размере $1 млн. На вопрос о связи СМК и криминальных авторитетов глава Союза Мурат Телибеков отметил, что не разделяет людей на сословия. Также известно, что ордена изготовлены из ценных сплавов знаменитыми итальянскими ювелирами и украшены крупными бриллиантами. Церемония вручения награды состоится на Канарских островах в конце 2013 года. Принять участие в торжественном мероприятии сможет ограниченный круг людей. Среди них известные государственные деятели, политики, бизнесмены и представители шоу-бизнеса. Источник: Nur.kz