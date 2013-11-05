Beeline поддержал разработку и запуск мобильного приложения «Dariger» - первого в Казахстане бесплатного приложения для врачей и пациентов.
Основа «Dariger» - протоколы диагностики и лечения всех основных болезней, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Примечательно, что около 90% пользователей материнского сайта, на основе которого создано приложение, посещают его казахоязычную версию. «Dariger» также разработан на казахском и русском языках, что даёт возможность пользоваться необходимой информацией независимо от языка и географического местоположения.
- Благодаря «Dariger», в повседневную практику врачей будут широко внедрены законодательные стандарты лечения. У врачей будет бесплатный доступ к обязательной информации, у администраций лечебных учреждений – возможность контроля соответствия диагностики и лечения нормативным документам, пациенты смогут повысить уровень информированности о медицинских услугах. Такие проекты особенно важны для нашей страны - с ее большой территорией, неравномерным распределением населения, наличием отдаленных населенных пунктов, - комментирует Бейбут Есенбаев, и.о. директора Департамента развития электронного здравоохранения Министерства здравоохранения РК.
- «Dariger» создан для врачей и студентов – будущих медиков. Для молодых врачей и студентов приложение станет незаменимым помощником, повышающим их профессиональный уровень и готовность к самостоятельной врачебной деятельности. Благодаря Beeline, эта очень важная и нужная информация будет всегда доступна, причем абсолютно бесплатно, не только работникам медицины, но и всем казахстанцам, заинтересованным в специальных знаниях, - говорит Виталий Ермоленко, генеральный директор компании «MedElement», ставшей разработчиком социального приложения.
- Мы приступили к реализации масштабной социальной программы «Beeline Telemedicine». Проекты в данной сфере повысят уровень качества жизни казахстанцев. В ближайшие 2-3 года медицинскими приложениями будут пользоваться до 30% владельцев смартфонов, а разного рода датчики (измерения температуры, давления, уровня сахара в крови и проч.) станут обыденным явлением. Поддержка запуска приложения «Dariger» - это наш первый шаг в этой области, и мы с удовольствием поддержим и другие подобные инициативы, - рассказывает Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.
Приложение «Dariger» подходит для смартфонов и планшетов с операционными системами Android (от 2.1) и доступно для скачивания в Google Play.
Телекоммуникационный оператор Beeline Казахстан - единственный в стране универсальный оператор связи, который предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе технологий оптоволоконного доступа, Wi-Fi и сети третьего поколения 3G.
Услугами Beeline по итогам I половины 2013 года пользуются более 8,8 миллионов пользователей в стране. В группе компаний Beeline Казахстан - ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline и Beeline Business в Казахстане), ТОО «2DayTelecom» и ТОО «TNS Plus».
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга «VimpelCom Ltd»» со штаб-квартирой в г. Амстердам (Нидерланды). Сегодня VimpelCom Ltd. – пятый в мире по числу абонентов сотовый оператор, по состоянию на 30 июня 2013 года компания обслуживает 215 млн абонентов.
