Исследовательская служба компании HeadHunter провела опрос среди 2 600 казахстанцев, которые собирают сведения о потенциальных работодателях, с целью выяснить, влияет ли полученная информация о работе в компании на дальнейшее решение о трудоустройстве. Хорошая репутация компании повлияла на решение 44% соискателей принять приглашение на работу (респонденты ответили, что работают только в компаниях с положительной репутацией). Почти половине респондентов (49%) приятно было узнать, что у компании, в которую они устраиваются, хороший имидж. А вот на решение 12% опрошенных казахстанцев нисколько не повлияло, что о компании-работодателе они получили только хорошие отзывы – одних заинтересовала вакансия, других – уровень оклада. При этом 81% респондентов данной категории отметили, что положительные сведения о компании впоследствии подтвердились. По словам Марины Сакиевой, директора по маркетингу и PR компании HeadHunter Казахстан, с каждым годом соискатели становятся разборчивее и прихотливее в выборе места работы. Поэтому отечественные компании стали активнее использовать все методы построения своего работодательского имиджа: участвуют в казахстанской «Премии HR-бренд», более широко транслируют карьерные возможности, а самое главное – создают условия для гармоничного развития своего персонала. tab1 tab2 HeadHunter решил узнать у сотрудников, которые получили негативные отзывы о потенциальном работодателе и при этом трудоустроились, чем они руководствовались. Оказалось, что для 32% важна была сама вакансия (должность, полномочия, сфера деятельности), для 31% - уровень предложенного оклада, а для 19% это было единственным предложением о работе на тот момент. 12% респондентов данной категории вообще не приняли во внимание негативные сведения. Из рубрики «Свой ответ»: «Я была принята на должность, чтобы отрицательное сделать положительным», «Работа была рядом с домом», «Пригласил руководитель, с которым ранее работали вместе», «Просто взял на заметку». Впоследствии 78% опрошенных убедились, что негативные сведения оказались правдивыми. tab3 tab4 Примечательно, что среди респондентов без опыта работы, лишь 11% не приняли бы приглашение на работу от компании, у которой неблагоприятный работодательский имидж, а 19% отказались бы только если полученные негативные сведения внушали доверие. tab5 Период исследования: 24 сентября – 5 ноября 2013 г. Респонденты: 2 600 соискателей hh.kz