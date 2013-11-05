Сразу несколько свидетелей, выступающих против обвиняемых в хищении бюджетных средств чиновников облспорта, поведали суду совершенно другое, чем рассказали следствию.
Первый свидетель, бывший директор ДЮСШ №4, а ныне методист в школе Олимпийского резерва Валентин КАРАКУШИЕВ
рассказал о своей работе с подсудимыми.
- С УНДАГАНОВЫМ
никогда не было конфликтов, работа меня устраивала, - поделился свидетель. - С должности директора я ушёл, потому что очень устал. На моё место потом пришёл Коныс ЖЕТПИСОВ. Что касается Мендихана ДЖАКЕНОВА
, то с ним я общался как старший товарищ. Со стороны руководства никогда не было незаконных приказов. Несколько раз я, как самый старший, собирал деньги с директоров школ на дни рождения, но всё происходило по желанию людей.
Но на руках у прокурора Тамары САРСЕНОВОЙ
был протокол допроса Валентина КАРАКУШИЕВА, который существенно отличался от того, что бывший директор спортшколы говорил в суде. Некоторые выдержки из протокола САРСЕНОВА зачитала вслух:
- "В 2004 году УНДАГАНОВ отстранил меня от занимаемой должности и назначил ЖЕТПИСОВА, который потом меня уволил"... "У УНДАГАНОВА была любимая поговорка "Если меня не любят, то пусть боятся".
Со многими местами в протоколе допроса Валентин КАРАКУШИЕВ был категорически не согласен, хотя и подтверждал, что под документом стоит его подпись. По словам КАРАКУШИЕВА, протокол он не читал, лишь глянул в монитор, пока следователь печатал. После этого бывший директор спортшколы не глядя подмахнул документ.
- Следователь произвёл на меня хорошее впечатление, поэтому я и подписал не глядя, - объяснил свидетель свой поступок.
В процессе допроса КАРАКУШИЕВ рассказал, что в 2011 году вместе с ЖЕТПИСОВЫМ
, УНДАГАНОВЫМ и ещё несколькими чиновниками от облспорта отдыхал в Дубае. Но путёвку, стоимостью в 120 тысяч тенге, Валентин КАРАКУШИЕВ купил на собственные деньги. На курорте УНДАГАНОВ и КАРАКУШИЕВ слегка повздорили, хотя по словам свидетеля, это был просто спор:
- Мы просто поговорили на высоких тонах - я не хотел пить холодное пиво, так как у меня болело горло, а УНДАГАНОВ замахивался на меня кружкой и пытался уговорить выпить: ты что, мол, лучше нас что ли?
Свидетель также подчеркнул, что не сдавал деньги на день рождения Муслима УНДАГАНОВА, на которые именинник якобы купил себе мобильный телефон Vertu стоимостью 7 тысяч долларов. При этом КАРАКУШИЕВУ было известно, что деньги собирали, но на что именно, он не знал.
Следующим свидетелем выступил бывший гендиректор ФК "Акжайык", а ныне безработный Рашид ХУСНУТДИНОВ
, который рассказал, что с подсудимыми у него были "нормальные рабочие отношения". Поручений по незаконному сбору денег он никогда не получал. На совещаниях подобные темы никогда не поднимались, но иногда предлагали поддержать деньгами организацию чемпионата мира по боксу или борьбе.
- Я отказывался помочь, - говорит ХУСНУТДИНОВ. - Не было такой возможности.
Свидетель подтвердил, что тоже ездил в Дубай. Очевидно, отдохнул он классом выше, чем КАРАКУШИЕВ, потому что, по его словам, "путёвка, которую он полностью оплатил, стоила около 300 тысяч тенге".
На вопрос прокурора о том, оформлялись ли футболистам "Акжайыка" "липовые" путёвки, свидетель ответил, что такого не было, потому что "благодаря тому, что молодые футболисты ездят на сборы, "Акжайык" на 80% состоит из местных ребят".
Третьим свидетелем выступил тренер ДЮСШ №4 по греко-римской борьбе Нариман КАИРМАНОВ.
Он рассказал, что однажды он предоставил руководству фиктивные документы, согласно которым на соревнования отправилось семь человек, хотя на самом деле их было четверо.
- Я осознаю, что мои действия были незаконными, - подчеркнул КАИРМАНОВ. - Лично мной была погашена сумма в 200 тысяч тенге. В своих показаниях я отрицал поборы. Бывает, что даёшь деньги на спортивные нужды, но потом их возвращают.
Далее вопрос зашёл о поездке свидетеля в Сербию в 2010 году. КАИРМАНОВ выступал на чемпионате мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. На поездку спортсмену было выделено порядка 350 тысяч тенге, 150 из которых он перевёл на карточку Мендихана ДЖАКЕНОВА. Спортсмен пояснил, что "перечислил эти деньги на спортивные мероприятия". Однако кто дал ему это указание, КАИРМАНОВ смог ответить далеко не сразу. Лишь после череды вопросов со стороны Тамары САРСЕНОВОЙ, свидетель, путаясь и сбиваясь, признался, что его об этом попросил сам ДЖАКЕНОВ.
Тамара САРСЕНОВА зачитала выдержку из протокола допроса Наримана КАИРМАНОВА:
"В Сербию я ездил на свои деньги, когда вернулся, сдал авансовый отчёт на сумму 300-350 тысяч тенге. ДЖАКЕНОВ вызвал меня в свой кабинет и сказал, что в начале 2011 года на мой счёт поступит 350 тысяч и чтобы я переслал ему 150 тысяч тенге на карточку. Я дал своё согласие, так как он являлся правой рукой УНДАГАНОВА и руководил всеми командировками. В случае моего отказа я мог бы вообще не поехать на спортивные соревнования".
КАИРМАНОВ был не согласен с написанным:
- Я не говорил "правая рука", я мог сказать "представитель облспорта"...
Слово попросил сам ДЖАКЕНОВ:
- Нариман просил денег в долг, чтобы съездить в Сербию. Я помог ему деньги найти.
Выяснилось, что НАРИМАНОВ действительно занимал у ДЖАКЕНОВА, но "по мелочи" - 10-20 тысяч тенге, а 350 тысяч не занимал.
Следующее судебное заседание состоится 6 ноября в 15.00.
"Мой ГОРОД"
продолжает следить за развитием событий.