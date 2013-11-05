«Газель», груженная хлебом, врезалась в столб сегодня, 5 ноября, на загородной трассе в Уральске. Машина должна была доставить продукт в магазины поселка Деркул. Очевидцы рассказали, что машину занесло на мокром асфальте, поскольку с утра в городе идет дождь. «Газель» ударилась о столб, сорвала линии электропередач. Судя по логотипу на борту машины, хлебобулочные изделия испекли в цеху ЧП «Котов». Попавшему в беду водителю пришли другие машины предприятия и собрали разбросанный по всей трассе хлеб и увезли. На место ЧП прибыла также дорожно-патрульная служба. Они увезли водителя в наркологию на экспертизу на предмет алкогольного опьянения.