Иллюстративное фото с сайта doroga.ucoz.net
Охранник ТОО «Центурион СОБ» Аслан ТАСМУХАНОВ, дежуривший в ночь на 3 ноября на заправке SinoOil, встретился с корреспондентом портала «Мой ГОРОД» и рассказал о своей версии произошедшего. На встрече также присутствовал замдиректора ТОО «Центурион СОБ» Евгений СЫЧЕВ.
Напомним, согласно распространенному пресс-службой ДВД Актюбинской области сообщению, в ночь на воскресенье, 3 ноября, на АЗС Sinooil охранник ранил 21-летнего молодого человека, который требовал заправить его автомобиль бесплатно. Травматический пистолет и 3 патрона изъяты, говорилось в сообщении пресс-службы ДВД.
Между тем, замдиректора ТОО «Центурион СОБ» Евгений СЫЧЕВ сообщил, что у охранника не было травматического пистолета.
- Это можно подтвердить документально, что у нас никаких травматических пистолетов на балансе ТОО не состоит. У нас был пистолет гладкоствольный 9-миллиметровый Record, стреляет дробовыми патронами. Указывается, что нападавший один, а их было четверо. Они хотели вскрыть резервуар - появилась повышенная опасность. Хотел завладеть оружием охранника. Приехали в 4 утра, охранник один, их четверо на двух машинах, до этого они ему угрожали. Поэтому, я считаю, что действия сотрудника правомерны. Единственное, что неправильно, - это выстрел в лицо получился. По закону выстрел должны производиться по конечностям, но в связи с тем, что была еще рукопашная схватка, можно считать, что выстрел был практически непроизвольный, - говорит замдиректора ТОО «Центурион СОБ» Евгений СЫЧЕВ.
Как рассказал Евгений СЫЧЕВ, история с бензином началась за месяц до этого происшествия. Охранник Аслан ТАСМУХАНОВ является уроженцем поселка Жосалы Каргалинского района Актюбинской области. Месяц назад односельчанин Аслана, некий Корганбек, продал за 7 тысяч тенге пневматический пистолет заливщику АЗС, на которой работал Аслан. Заливщик договорился с Корганбеком, что рассчитываться будет бензином, выдавая каждую свою смену 10 литров бензина. В качестве залога и гаранта Корганбек попросил сотовый телефон Аслана ТАСМУХАНОВА. Однако после того, как заливщик начал расплачиваться бензином, Корганбек отказался возвращать мобильник. Заливщик, в свою очередь, отказался выдавать бензин, а после этого уволился с АЗС. Корганбек начал требовать ГСМ у Аслана.
По словам Аслана ТАСМУХАНОВА, в тот день, когда произошло ЧП, парней, вымогавших бензин, было четверо и приезжали они несколько раз. Они угрожали и в грубой форме требовали дать им 10 литров бензина. Один из них, который впоследствии был ранен, представился сотрудником «Кузета». Первый их визит состоялся в дневное время, сразу после этого Аслан позвонил в полицию и рассказал о происходящем.
- Прибывшие по вызову полицейские забрали охранника АЗС в Заводской отдел полиции для выяснения подробностей, там Аслан сообщил номер машины, на которой передвигались вымогатели, а после этого вернулся на работу, - рассказал Евгений СЫЧЕВ.
Однако, по всей видимости, обращение в правоохранительные органы не изменило хода событий.
- Когда парни приехали в третий раз за день и вновь получили отказ, представившийся сотрудником «Кузета» мужчина стал угрожать, что отберет пистолет и застрелит меня, говорит ТАСМУХАНОВ. - Он сказал: «Я в милиции работаю, что ты мне сделаешь? Ты, что, мои слова не понимаешь? Я вон пацанов привез. Давай, я сейчас у тебя пистолет отберу и тебя тут же застрелю. И сам все равно заберу. Ты, что, не приготовил бензин. 10 литров - это для тебя чепуха!».
По словам Аслана ТАСМУХАНОВА, когда парень вновь услышал отказ, он дал распоряжение своим приятелем, чтобы те начали слив бензина самостоятельно.
- Я его предупредил, что буду стрелять. Он у меня хотел отобрать пистолет (пистолет был в кобуре на правом бедре охранника - прим. авт), потом напал. Я отбежал назад где-то на два шага, вытащил пистолет, направил в него, приказал ему отойти назад. Он не принял мои слова всерьез, хотел у меня отбить его. Мне пришлось в него выстрелить.
О случившемся охранник незамедлительно сообщил начальнику охраны ТОО «Центурион СОБ» и в полицию. Сам вошел в помещение АЗС.
- Раненного забрали его приятели на автомобиле, однако вернулись на том же авто через 15-20 минут с другими парнями, - говорит Аслан ТАСМУХАНОВ. - Они стали стучать и кричать, чтобы я вышел. К этому времени подъехала полиция и сотрудники «Кузета». Всех задержали. У меня сняли показания и отпустили домой.