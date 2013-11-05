Фото с сайта ru.matopat-global.com

Пациент Уральской областной больницы умер по вине врачей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ЗКО.

По данным прокуратуры, 23 октября примерно в 12.00 во втором отделении 2-й хирургии ГККП «Областная клиническая больница» скончался М.Ихсанов 1967 года рождения Он был доставлен за 10 дней до этого в травмпункт с колото-резаной раной груди и живота.

- В ходе проверки прокуратурой города при опросе эксперта Коннова А. установлено, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы трупа Ихсанова М., причиной смерти явилось некачественное оказание медицинской помощи последнему. В ходе проведения операции внутри живота Ихсанова М. оставлена марлевая салфетка, что повлекло за собой внутреннее воспаление брюшной полости - фибринозный перитонит, - говорится в сообщении. По указанию прокуратуры города 26 октября следственным отделом Абайского ОП УВД Уральска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 114 частью 4 УК РК -"Невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками, приведшее к смерти пациента".

Ведется следствие.