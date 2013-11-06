Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Сельский акимат горел в Западно-Казахстанской области, жертв и пострадавших нет, сообщила в среду пресс-служба МЧС Казахстана. Пожар произошел в минувший вторник, утром, в Чингирлауском районе, в поселке Алмазный. Пожар ликвидирован до прибытия службы пожаротушения. В ликвидации пожара были задействованы 9 человек и 1 единица техники ДПФ Алмазненского с/о. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.