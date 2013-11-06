Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru В Аксае  в результате столкновения двух автомобилей погиб ребенок. Водитель и  двое пассажиров с травмами различной степени попали в больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло в 2 ноября на пересечении улиц Тихоненко и Юбилейная. 29-летний водитель автомобиля марки Opel Frontera не уступил дорогу и допустил столкновение с Mitsubichi L200. Позже было установлено, что виновник аварии на момент совершения ДТП уже был лишен водительских прав. Жертвой ДТП стал 6-летний мальчик, находившийся в одном из автомобилей. Ребенок скончался в реанимационном отделении районной больницы от открытого перелома шейного позвоночника. Водитель «Опеля», его жена и 8-летний  ребенок получили ушибы головы и переломы.  